Иностранные инвесторы озабочены возможностью введения новых санкций в отношении России, в частности в банковском секторе, при этом оценивают экономику РФ как стабильную. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«У нас была встреча с инвесторами, они говорят, что российская экономика им понятна, все стабильно, никакой интриги, кроме санкций, нет. Спрашивали, что будет, если будут санкции, как правительство и Центральный банк будут реагировать, если пакет по банковским санкциям пройдет», — сообщил Силуанов.

По его словам, он заверил инвесторов в том, что у РФ есть «план Б» на случай введения таких санкций, а также, что у правительства и Банка России есть инструменты поддержки всех клиентов госбанков. В частности, возможность полностью обеспечить им расчеты как в наличной, так и в безналичной форме, как в долларах, так и в национальной валюте, подчеркнул министр.