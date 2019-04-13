ВЭБ и Банк России пока не определились с параметрами реструктуризации долга госкорпорации на 212 млрд рублей, выданных регулятором на санацию Связь-Банка и «Глобэкса», сообщила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Пока не определились (с параметрами реструктуризации долгов ВЭБа. — Прим. ред.), эта тема обсуждается. Действительно, ВЭБ обратился к нам с предложением посмотреть на реструктуризацию этого долга, и мы смотрим сейчас варианты, с конкретным вариантом пока не определились», — сказала Набиуллина.

В конце марта глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что долг госкорпорации перед ЦБ в 212 млрд рублей будет реструктурирован, чтобы не было убытков при передаче в казну Связь-Банка. Ранее Шувалов говорил, что ВЭБ вряд ли получит возмещение от Промсвязьбанка за передачу Связь-Банка, но ВЭБу могут предоставить комфортные условия по кредиту от ЦБ. ВЭБу пришлось «спасать» «Глобэкс» и Связь-Банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 млрд рублей на их финансовое оздоровление. Связь-Банк в конце прошлого года завершил присоединение банка «Глобэкс», став его правопреемником.

ВЭБ в конце прошлого года предложил передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Идея была одобрена премьер-министром РФ.