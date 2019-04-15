Чистая прибыль банка «Открытие» в I квартале 2019 года по РСБУ составила 18,5 млрд рублей. Основным драйвером роста ключевых показателей стали завершение интеграционных процессов внутри банковской группы, а также перезапуск ключевых бизнес-процессов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Объем чистых процентных и комиссионных доходов за отчетный период составил 15,9 млрд и 4,9 млрд рублей соответственно.

Кредитный портфель юридических лиц с начала года вырос на 48,3 млрд рублей (+7%) и достиг 754 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц увеличился на 10% (21,1 млрд рублей) до 229 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств клиентов по итогам I квартала существенно не изменился и составил 1,23 трлн рублей. Объем средств физических лиц на 1 апреля 2019 года достиг 829 млрд рублей, объем средств юридических лиц — 402 млрд рублей.

Регуляторный капитал банка «Открытие» на 1 апреля составил 310 млрд рублей (+7% с начала года). Норматив достаточности капитала Н1.0 увеличился на 3,4 процентного пункта — с 15,6% до 19%.