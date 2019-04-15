Государство может выделить 40 млрд рублей через докапитализацию Банка ДОМ.РФ на помощь застройщикам под новые проекты в связи с переходом с 1 июля на систему счетов эскроу, рассказал «Известиям» в кулуарах Международного арктического форума замглавы Минстроя Никита Стасишин. Пока размер финансирования точно не определен, а средства выдадут, возможно, в несколько этапов.

По его словам, докапитализация будет оформлена через внесение поправок в закон о бюджете. В Минфине отметили, что поправки будут рассмотрены и приняты в течение весенней сессии Госдумы.

Механизм проектного финансирования с использованием специальных счетов эскроу предусматривает, что средства дольщиков будут поступать не напрямую застройщику, а аккумулироваться на этих счетах. Воспользоваться средствами компания сможет только после получения гражданами жилья. Финансировать строительство застройщики могут за счет собственных средств и кредитов. Предполагается, что именно привлеченные у банков средства на 90% обеспечат фондирование девелоперов.

По мнению аналитиков агентства «Эксперт РА», в течение трех лет для поддержки девелоперов понадобится до триллиона рублей, а докапитализации Банка ДОМ.РФ в объеме 40 млрд рублей явно будет недостаточно. При этом наиболее вероятно, что за кредитами в Банк ДОМ.РФ под гарантии будут обращаться застройщики третьей и четвертой категории кредитного качества, у которых возникнут проблемы с прямым получением кредитов.

По словам члена комитета Госдумы по финрынку Дмитрия Скриванова, на сегодняшний день из 62 банков только 30 заявили о возможности реализации механизма проектного финансирования, но реально работают только пять — Банк ДОМ.РФ, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Открытие». Что касается докапитализации Банка ДОМ.РФ, то депутат считает, что пока нет практики, которую можно было бы анализировать.

В Банке ДОМ.РФ «Известиям» сообщили, что проектное финансирование в их организации подходит как для некрупных застройщиков, так и для больших проектов, каждый рассматривается индивидуально. На данный момент в кредитной организации на рассмотрении находятся 743 заявки девелоперов на проектное финансирование на общую сумму 747 млрд рублей.