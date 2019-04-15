Плюс Банк открыл для клиентов два новых кредитно-кассовых отделения в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Офис «Нарвский» располагается по адресу: пр-т Стачек, д. 4/1, лит. И. Отделение «Парк Победы» находится по адресу: Московский пр-т, д. 175а (ст. м. «Парк Победы»).

«Офисы предоставляют полный перечень банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание компаний и частных клиентов, отправку и прием денежных переводов, размещение вкладов, оплату кредитов, обслуживание банковских карт, валютно-обменные операции», — говорится в сообщении банка.

Отделения работают без перерывов с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. Офис «Парк Победы» также работает в субботу, с 10:00 до 16:00.