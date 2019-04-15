Доналоговая прибыль банка «Восточный» по итогам 2018 года составила 4,585 млрд рублей (против 1,52 млрд годом ранее), прибыль после налогообложения — около 1,554 млрд рублей (за 2017-й — 1,185 млрд). Такие данные приводятся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка .

Чистый процентный доход банка за 2018 год составил более 23,842 млрд рублей (годом ранее — около 18,87 млрд), чистый комиссионный доход — 13,273 млрд (за 2017-й — 11,632 млрд).

Как отмечается в пояснениях к отчетности, основным направлением, генерирующим прибыль банка, является розничный сегмент. Результат за 2018 год — 7,892 млрд рублей прибыли. Основной источник доходов сегмента — процентные и комиссионные доходы.

Корпоративный сегмент был убыточным для «Восточного», свидетельствует отчетность: убыток от этого направления составил 4,472 млрд рублей.

Общий финрезультат банка за 2018 год (с учетом в том числе статей, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток) составил минус 2,257 млрд рублей против совокупного дохода за 2017-й почти в 1,215 млрд. «Общий совокупный убыток банка за 2018 год в основном объясняется отрицательной переоценкой облигаций федерального займа, возникшей под влиянием санкционной риторики США и Евросоюза, а также повышения ключевой ставки Банком России. Отрицательный финансовый результат по портфелю ОФЗ обусловлен временным ухудшением рыночной конъюнктуры и не является отражением увеличения кредитного риска эмитента. Стратегия банка в отношении данных бумаг состоит в долгосрочном удержании их на балансе для поддержания запаса ликвидности на случай стрессовых сценариев», — поясняется в примечании «Сопроводительная информация к отчету об изменениях в капитале».

Активы банка выросли на 19,292 млрд рублей за год и на 1 января 2019-го достигли 251,225 млрд. В пояснениях к отчетности уточняется, что «произошло общее перераспределение сумм активов между статьями баланса с итоговым увеличением вложений в ценные бумаги и другие финансовые инструменты».

Объем ссудной задолженности до вычета резервов сократился со 177,008 млрд рублей на 1 января 2018 года до 156,551 млрд на 1 января 2019-го (в том числе объем ссуд, выданных кредитным организациям — резидентам, уменьшился с 10,891 млрд рублей до 70 млн, объем ссуд юрлицам, не являющимся кредитными организациями, — с 44,011 млрд до 41,112 млрд, физлицам — со 122,106 млрд до 115,369 млрд). Резервы на возможные потери по ссудам равнялись на начало этого года 39,77 млрд рублей (против 55,978 млрд годом ранее), в итоге чистая ссудная задолженность составила на отчетную дату 116,781 млрд (год назад — 121,031 млрд).

В комментариях к отчетности «Восточный» напоминает, что в 2018 году Банком России была закончена проверка деятельности кредитной организации и у нее есть согласованный с регулятором план по доформированию резервов. В настоящий момент план «выполняется в полном объеме. Банк способен выполнить план по доформированию резервов в полном объеме в установленные регулятором сроки», подчеркивается в материалах отчетности.

Обязательства банка достигли 217,794 млрд рублей, увеличившись за год на 21,553 млрд в основном за счет увеличения суммы привлеченных средств от кредитных организаций.

Собственные средства (капитал) банка сократились с 37,539 млрд рублей на 1 января 2018 года до 33,904 млрд на 1 января 2019-го. Нормативы достаточности капитала банка несколько снизились. Так, на начало этого года значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) составило 5,8% (годом ранее — 6,6%, минимально допустимое значение — 4,5%), значение норматива достаточности основного капитала (Н1.2) — 8,1% (год назад — 8,3%, регулятивный минимум — 6%), значение норматива достаточности собственных средств (капитала) банка — 9,2% (против 9,8% год назад при минимально требуемых 8%).



При этом, как указано в комментариях к отчетности, банк по состоянию на 1 января 2019 года не достиг минимально требуемого значения надбавки для поддержания достаточности капитала в 1,875 процентного пункта — фактическое значение надбавки составляло у банка 1,175 п. п. На 1 февраля этого года требование по надбавке уже соблюдалось.