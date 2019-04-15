В марте, по оценке «ДОМ.РФ» и Frank RG, выдано около 100 тыс. кредитов на 215—225 млрд рублей

Цикл повышения ставок по ипотеке закончен, свидетельствуют условия банковских предложений в указанном сегменте рынка. По данным мониторинга «ДОМ.РФ», средние ставки предложения 15 крупнейших ипотечных кредиторов по новостройкам составили в марте 10,54% годовых (минус 0,01 процентного пункта к февралю 2019-го), на вторичном рынке — 10,66% (без изменений к февралю).

«Март стал первым месяцем, когда ни один крупный банк не повысил ставки по ипотеке, и это означает, что волатильность на финансовых рынках подошла к концу. Об этом также свидетельствует тот факт, что многие банки стали снижать ставки по депозитам, которые являются источником фондирования для ипотечных кредитов», — комментирует руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.



Из релиза «ДОМ.РФ» следует, что в статистике Банка России до конца первого полугодия 2019 года может отражаться продолжение роста ставок как результат оформления кредитов, одобренных в I квартале.

При отсутствии новых стрессов в экономике уже во втором полугодии 2019 года возможно снижение ставок до уровня 10% и ниже, полагают эксперты.

Они указывают, что в феврале 2019 года было выдано 103,3 тыс. ипотечных кредитов на 225,6 млрд рублей (плюс 0,6% в количественном и плюс 13% в денежном выражении к февралю прошлого года). Темпы роста ипотечного портфеля сохраняются на высоком уровне: плюс 24% к февралю-2018.



В марте, по оценке «ДОМ.РФ» и Frank RG, выдано около 100 тыс. кредитов на 215—225 млрд рублей (минус 15% в количественном и минус 4—8% в денежном выражении к марту 2018 года). По предварительной оценке, за I квартал 2019-го выдано более 280 тыс. кредитов на 610—620 млрд рублей (минус 5% по количеству и плюс 5% по объему к аналогичному периоду прошлого года).

Заемщикам, которые уже приняли решение о покупке квартиры, Гольдберг советует не дожидаться снижения ставок, рискуя, что подобранная квартира уйдет с рынка. «Можно всегда прибегнуть к рефинансированию ипотечного кредита. В прошлом году доля рефинансирования доходила до 15%, сейчас она составляет всего 5%. Этот продукт очень гибко реагирует на динамику ставок и приходит на помощь тем заемщикам, которые хотят снизить платежи по действующему ипотечному кредиту», — обращает внимание эксперт.

