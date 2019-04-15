Чистая прибыль Связь-Банка (группа ВЭБ) по МСФО за 2018 год составила 211 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Положительные результаты зафиксированы по чистым процентным доходам, чистым комиссионным доходам, операциям с иностранной валютой.

Также на прибыль повлияли восстановление резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам и доходы от переуступки прав требования по кредитным договорам.

По состоянию на 31 декабря 2018 года капитал банка в соответствии с МСФО с учетом перехода на МСФО (IFRS) 9 составил 27,2 млрд рублей.