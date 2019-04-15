Временная администрация Златкомбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 6 декабря прошлого года, в ходе обследования установила в действиях его должностных лиц признаки операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ЦБ.

Напомним, в феврале этого года Центробанк сообщал, что временная администрация Златкомбанка в ходе обследования установила в действиях его должностных лиц признаки вывода активов путем хищения наличных денежных средств, заключения сделок по реализации ценных бумаг и перечисления денежных средств фирме, неспособной исполнить свои обязательства.

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД РФ новую информацию о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний в дополнение к ранее направленным сведениям, говорится в сегодняшнем сообщении.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 622 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами 942 млн, указано также в релизе. Согласно ранее публиковавшейся информации ЦБ, речь идет о разрыве между активами и обязательствами банка (320 млн рублей) на момент отзыва его лицензии.



Арбитражный суд Москвы 11 марта этого года признал банк банкротом, напоминают в ЦБ. Позже в марте регулятор представил данные, согласно которым «дыра» в Златкомбанке на эту дату достигает 654 млн рублей.