Московский Кредитный Банк (МКБ) начал получать отчеты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) «Бенчмаркинг» для оценки показателей банка по кредитной политике. Об этом сообщается в пресс-релизе МКБ.

В отчете, как объясняют в банке, «анализируется более 100 параметров, среди которых: динамика и качество кредитных заявок, портрет заемщика, качество работы с просроченной задолженностью и другие. Данные предоставляются в разрезе по виду и размеру кредита, возрасту заемщика и регионам России. Каждый параметр представлен в динамике за последний год».

«Качественная риск-аналитика по розничному кредитованию существенно способствует работе кредиторов. И не только при оценке банковских портфелей потребительского кредитования, но и в случае с анализом «плохих» долгов», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.