Банк «Финсервис» открыл новый офис обслуживания физических и юридических лиц в Ярославле. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Клиентам предлагается полный спектр банковских услуг с предоставлением современных дистанционных каналов обслуживания. Новое подразделение банка осуществляет обслуживание как физических, так и юридических лиц», — говорится в сообщении.

Офис располагается по адресу: просп. Ленина, д. 37/73.

Отделение работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.