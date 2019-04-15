Челябинвестбанк выпустил новую версию мобильного приложения «Город 74» для оплаты услуг, подключенных к системе «Город». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Пользователи смогут управлять адресами и услугами своих карт системы «Город», формировать выписку по услугам и просматривать историю платежей. Кроме того, пользователи могут в один клик оплачивать часто используемые услуги, а также заходить в приложение по номеру телефона.

После обновления мобильное приложение включает полный набор наиболее используемых функций сайта «Город 74».