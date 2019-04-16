Банк «Русский Стандарт» начал оснащать свою сеть бесконтактными банкоматами. Первый банкомат уже работает в Москве, а к концу года банк планирует установить такие устройства во всех крупных региональных центрах.

В сообщении банка уточняется, что его банкоматная сеть сегодня представлена в 91 городе на территории 59 субъектов РФ. Подразделения банка присутствуют в 86 городах (более 156 офисов).



В числе преимуществ бесконтактных операций в банкоматах банк указывает возможность снятия наличных в том числе с помощью телефона с функцией NFC.

В банке подчеркивают, что в АТМ любая проводимая операция должна подтверждаться ПИН-кодом (в отличие от трансакций по покупкам). «После поднесения NFC-карты к ридеру банкомата он получает всю ту же информацию, что и по остальным картам. Другими словами, банкомату все равно, была ли в него вставлена карта или клиент просто приложил ее к считывателю. При передаче данных с карты в банк действуют все те же самые надежные протоколы безопасности», — поясняют в «Русском Стандарте».