Агентство по страхованию вкладов с 17 апреля начинает расчеты с вкладчиками банка «Иваново». Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,15 млрд рублей могут обратиться порядка 4,8 тыс. вкладчиков, в том числе 330 человек со счетами (вкладами) для предпринимательской деятельности (их требования могут составить 68 млн рублей), а также 490 клиентов — малых предприятий (102 млн рублей).

Страховое возмещение будет выплачиваться в трех субъектах РФ, в том числе в Ивановской области — на 1,7 млрд рублей (3,7 тыс. вкладчиков), во Владимирской области — на 339 млн (890 вкладчиков).

В течение не менее чем года прием заявлений от вкладчиков и сами выплаты будут осуществляться через Россельхозбанк и Сбербанк. О дальнейших выплатах АСВ сообщит дополнительно. Выплата возмещения производится до дня завершения ликвидационных процедур в рухнувшем банке.

Распределение вкладчиков КБ «Иваново» по банкам-агентам произведено в зависимости от места жительства (места нахождения) и категории вкладчика. Так, Сбербанк рассчитается с вкладчиками-физлицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, из Суздаля Владимирской области. Клиентам-юрлицам из Суздаля, а также всем категориям вкладчиков банка «Иваново» из Ивановской области, Москвы и других субъектов РФ страховку будет выплачивать РСХБ.

Список подразделений банков-агентов , участвующих в выплатах, опубликован на сайте АСВ. Вкладчики также могут воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» .



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке по состоянию на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 5 апреля 2019 года (дата отзыва лицензии у КБ «Иваново»).