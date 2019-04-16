Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды в размере 361,4 млрд рублей, что составит 43,5% чистой прибыли за прошлый год по МСФО. Об этом на пресс-конференции сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

«Принято решение рекомендовать заплатить дивиденды в размере 16 рублей (на акцию. — Прим. ред.). Эта сумма одинаковая и на обыкновенную, и на привилегированную акцию», — отметил топ-менеджер.

Реестр акционеров будет закрыт 13 июня.

«Это рекордные дивиденды за всю нашу историю. Дивидендная доходность на акцию составляет более 6% на обыкновенную бумагу и более 7% — на привилегированную акцию. Совокупная доходность по владению нашими акциями — более 30% за прошлый год. Наши инвесторы должны быть довольны», — констатировал Греф.