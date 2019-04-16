Сбербанк готов участвовать в расширенной госпрограмме по выдаче ипотеки под 6% для семей с детьми. Об этом сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.



Ранее правительство постановило распространить льготную ставку по таким ипотечным кредитам на весь срок их действия. В прошлые годы субсидируемая ставка 6% была доступна заемщикам лишь на три с половиной или восемь лет в зависимости от госпрограммы.

«Работать готовы, мы и в прошлом году работали. Если мне не изменяет память, мы полностью выбрали тот лимит, который был нам предоставлен. Это означает, что спрос на продукт есть. Что касается удобства работы, там есть проблемы с этим, потому что мы получаем с большим опозданием компенсацию от государства, фактически это снижает доходность. У нас идет конструктивная работа с Министерством финансов, чтобы автоматизировать этот процесс и ускорить. Но в целом продукт хороший, очень важен семьям», — отметил Греф.

Он добавил, что в условиях роста ставок по ипотеке госпрограмма — это важный механизм, который помогает семьям приобретать жилье.

Программа субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми, рассчитанная до 2022 года, была разработана по предложению президента РФ Владимира Путина и запущена 1 января 2018-го. Но из-за ограниченности срока действия льготной ставки в 6% программа была недостаточно востребована россиянами. Фактически ипотечный кредит выдавался людям, которые могли бы взять кредит по рыночной ставке. Тем же, кто может выплачивать ипотеку только под 6%, программа была недоступна. Кроме того, правила не предусматривали и повторного рефинансирования, что не дает возможности гражданам, которые имеют кредит, воспользоваться условиями программы субсидирования.

По новым правилам, субсидирование кредита по ставке 6% распространяется на весь срок его действия. Также заемщики, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.

