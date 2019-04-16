Сбербанк не ожидает от дочерних компаний в своей экосистеме высокой прибыли в ближайшие пять лет. Об этом журналистам сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

«В ближайшие пять лет мы не ждем какой-то отдачи в виде высокой прибыли от этих компаний. В ближайшие пять лет наша задача — вырастить экосистему. Потом уже, через пять лет, можно будет ожидать прибыльность и большого вклада в наш совокупный финансовый результат», — сказал топ-менеджер.

Он, однако, подчеркнул, что дочерние компании выполняют и перевыполнят намеченные бизнес-планы, показывая прибыль.

«Пока эта цифра очень маленькая в силу того, что цифровые активы сейчас находятся в стадии роста. И практически все средства, которые мы зарабатываем там, мы отправляем на рефинансирование, на инвестиции», — пояснил Греф.

В экосистему Сбербанка входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.