Прибыль банковского сектора РФ за I квартал 2019 года (нетто-показатель) составила 587 млрд рублей против 353 млрд за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в I квартале 2019 года» .

В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за I квартал прибыль в размере 654 млрд рублей показали 373 кредитные организации (79% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 апреля 2019-го), а убыток в размере 67 млрд — 93 (20%; оставшийся 1% приходится на небанковские кредитные организации и банки, чьи лицензии были отозваны в течение отчетного периода). Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с I кварталом 2018 года, когда она составляла 25%.

В своем обзоре Центробанк обращает внимание на то, что ускорение прироста активов банковского сектора с 0,1% в феврале до 0,7% в марте позволило в основном компенсировать их январское сокращение, обусловленное главным образом техническими факторами, связанными с изменениями подходов к учету отдельных операций в рамках сближения российских стандартов бухгалтерского учета с МСФО 9.

В целом по итогам квартала активы банковского сектора уменьшились на 0,2%. В аналитическом материале приводятся темпы прироста по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки), с исключением влияния валютной переоценки. В ЦБ напоминают, что в I квартале 2018-го также отмечалось снижение показателя — на 1,6%, главным образом по причине слияния двух крупных банков. На 1 апреля 2019 года активы российских банков составили 92,3 трлн рублей.



За I квартал 2019 года совокупный портфель кредитов банковского сектора физическим лицам и нефинансовым организациям увеличился на 2,9% (в розничном сегменте — на 4,3%, в корпоративном — на 2,3%). Существенное ускорение кредитования наблюдалось в конце квартала в розничном сегменте: с исключением влияния валютного курса мартовский прирост составил 1,7%.

Продолжилось замещение валютных корпоративных кредитов рублевыми: за март объем валютных кредитов в долларовом эквиваленте сократился на 0,4%, рублевых — вырос на 1,4%. Доля валютных кредитов населению по-прежнему крайне незначительна.



Кроме того, после сезонного январского спада в феврале — марте возобновился рост объема вкладов физических лиц в рублях (в среднем на 0,9% в месяц).

«Факторы временного действия, связанные с курсовыми ожиданиями и сохранением привлекательных процентных ставок, обусловили в I квартале в целом заметный прирост валютных вкладов населения (плюс 6,4% в долларовом эквиваленте), хотя в рублевом выражении их доля в общем объеме вкладов не изменилась. При этом уже в феврале — марте динамика таких вкладов последовательно замедлялась. В условиях изменения процентной политики банков в пользу повышения привлекательности вкладов в рублях можно ожидать повышения их доли в общем объеме вкладов физических лиц», — отмечают в ЦБ.



В целом прирост объема вкладов физлиц за I квартал 2019 года составил 0,8% (за январь — март 2018-го было 0,5%). Объем депозитов и средств организаций на счетах за I квартал увеличился на 1% (за первые три месяца 2018 года — на 0,5%).



На 1 апреля 2019 года в России действовали 473 кредитные организации (на начало года — 484).

