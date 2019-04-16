Сбербанк передал Промсвязьбанку первую часть своего портфеля кредитов, выданных предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Об этом журналистам сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Он, однако, не уточнил, каков объем таких ссуд и передаются ли они вместе с капиталом.

«Механизм определен, в строгом соответствии с ним все и передается. Есть механизм определения суммы, есть механизм арбитражный, как определяются разногласия. По-моему, все работает. Мы первую часть передали уже, сумму сейчас не назову», — сказал Греф.

В декабре 2017 года Промсвязьбанк был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, а спустя несколько месяцев было принято решение создать на его базе банк для обслуживания предприятий ОПК. Предполагалось, что действующие игроки передадут в Промсвязьбанк контракты по обслуживанию гособоронзаказа, оборонные кредиты, а также капитал под эти активы. Летом 2018 года замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал журналистам, что передача кредитов и капитала от Сбербанка в Промсвязьбанк может происходить по усложненной схеме, с привлечением АСВ для выкупа инструментов капитала второго уровня Сбербанка.