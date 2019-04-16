Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» по итогам 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 15,7% по сравнению с 2017-м и достигла 5,8 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам в 2018 году составил 9,8 млрд рублей, а операционный доход – 17,4 млрд.

Чистый кредитный портфель по итогам 2018-го составил 128,5 млрд рублей. За год показатель вырос на 149,5%, в том числе с учетом перехода на МСФО 9. Кредиты наличными формируют 69,7% портфеля, целевые займы — 20,4%, кредитные карты — 9,3%.

Собственный капитал банка на конец 2018 года был равен 27 млрд рублей.