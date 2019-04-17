Чистая прибыль МТС Банка по итогам 2018 года составила 614 млн рублей согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, что в 24 раза выше аналогичного показателя прошлого года (25 млн рублей за 2017 год). Чистый процентный доход банка до формирования резервов вырос на 27%, чистый комиссионный доход увеличился на 46%, а операционный доход — на 37%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Чистый процентный доход банка за отчетный период составил 7,4 млрд рублей. Чистый непроцентный доход вырос до 3,2 млрд рублей, что на 386% выше показателя за 2017 год.

Операционные расходы банка выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 9,5 млрд рублей. Активы банка за 12 месяцев увеличились на 6,2% до 151,3 млрд рублей. Средства клиентов выросли с начала года на 1,7% до 116,7 млрд рублей.



«Наибольшее влияние на формирование финансового результата за 2018 год оказали такие банковские операции, как кредитование юридических и физических лиц, операции с ценными бумагами, операции на межбанковском рынке и оказание услуг клиентам. В 2018 году МТС Банк продолжил проводить политику, направленную на улучшение качества кредитного портфеля, с одной стороны, за счет повышения качества новых выдач, с другой — роста эффективности взыскания», — отмечается в сообщении банка.