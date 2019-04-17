Наблюдательный совет Московского Кредитного Банка в рамках очного заседания 16 апреля рекомендовал направить 24,6% чистой прибыли банка за 2018 год по РСБУ на выплату дивидендов акционерам. Речь идет о дебютной выплате, следует из сообщения МКБ, распространенного в среду, 17 апреля.

Размер выплаты, согласно рекомендации, составит 0,11 рубля на одну обыкновенную именную акцию банка, а совокупный объем — почти 2,979 млрд рублей.

Решение о выплате дивидендов будет приниматься на годовом общем собрании акционеров банка, которое состоится 27 мая 2019 года.

«Дебютная выплата дивидендов — важный шаг в развитии МКБ. Наблюдательный совет банка вынес такую рекомендацию с учетом сильных финансовых результатов в 2018 году: чистая прибыль МКБ по МСФО увеличилась на 31,5% по сравнению с 2017 годом и достигла 27,2 миллиарда рублей. Выплата дивидендов станет важным фактором повышения инвестиционной привлекательности банка, акции которого уже почти четыре года находятся в свободном обращении», — комментирует председатель правления МКБ Владимир Чубарь.



Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет определен по состоянию на 2 мая 2019 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 7 июня 2019 года.