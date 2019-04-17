Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Инбанка на уровне «ruBB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной оценкой буфера капитала, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — поясняют в агентстве.

«Эксперт РА» напоминает, что Инбанк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, операциях с ценными бумагами и private banking. Крупнейшими собственниками являются совладельцы группы «ИСТ».

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском рынке, отмечают аналитики. Немногочисленная клиентская база, обусловленная специализацией банка на индивидуальном обслуживании корпоративного бизнеса и состоятельных частных лиц, определяет повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Кроме того, негативное влияние на рейтинг оказывает специфика бизнес-модели банка, ориентированной на кредитование юридических лиц с фондированием преимущественно за счет вкладов физлиц с остатком свыше 1,4 млн рублей.

Рейтинговое агентство указывает на существенный запас капитала банка при невысокой способности к его генерации. Деятельность банка в 2018 году отличалась хорошим финансовым результатом, но в структуре доходов значительную долю занимали нестабильные компоненты, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, поэтому способность к генерации капитала посредством процентных и комиссионных доходов оценивается агентством как невысокая, поясняется в релизе.



В числе прочего отмечается, что выбранная модель развития банка в текущих макроэкономических и отраслевых реалиях, по мнению агентства, не является достаточной для уверенного укрепления конкурентных позиций банка в среднесрочной перспективе. Кроме того, агентство обращает внимание на невыполнение отдельных показателей по итогам прошедших периодов (в частности, по наращиванию кредитного портфеля), что приводит к неоднократным корректировкам стратегических планов банка.