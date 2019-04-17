Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд рублей резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель кредитной организации.

ЦБ в августе 2018 года завершил проверку в «Восточном», по итогам которой поручил банку досоздать 16,7 млрд рублей резервов. Основная часть требований была связана с активами, которые достались «Восточному» после слияния с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Как указывает РБК, после 1 января банку нужно было досоздать резервы на 13,1 млрд рублей в период до июля 2020 года.



Банку удалось выполнить требование регулятора досрочно, отметил представитель «Восточного», добавив, что кредитная организация продолжает соблюдать все нормативы достаточности капитала. В «Восточном» добавили, что оценивают состояние банка как устойчивое; капитал банка составляет 28 млрд рублей по состоянию на апрель. В годовой отчетности по РСБУ указывалось, что капитал банка на конец года равен 34 млрд рублей.

Банк «Восточный» получил 1,55 млрд рублей прибыли за 2018 год Основным направлением, генерирующим прибыль банка, является розничный сегмент.

В марте совет директоров «Восточного» принял решение о переносе планировавшейся допэмиссии банка на 5 млрд рублей на более поздний срок. «Акционеры перенесли дату объявленной эмиссии (вопрос выносился по инициативе Baring Vostok), что стало формальным нарушением финансового плана банка [согласован с ЦБ, касается темпов дорезервирования и докапитализации]», — сказала РБК член совета директоров «Восточного» Светлана Труханович. «Любое нарушение может стать основанием для требования досрочно выполнить обязательства в рамках плана», — указала она, добавив, что теперь банк больше не имеет обязательств по дополнительному резервированию и сохраняет запас по нормативам достаточности капитала.

«Из-за срыва миноритарными акционерами плана оздоровления и отсрочки эмиссии банк был вынужден создать дополнительные резервы», — прокомментировали ситуацию в Baring Vostok (его структура контролирует 52% «Восточного»). «Допэмиссия по-прежнему является ключевым элементом оздоровления банка, и Baring Vostok готов полностью ее выкупить для обеспечения стабильности», — добавили там.

СМИ: банк «Восточный» перенес допэмиссию на три месяца О переносе допэмиссии на три месяца сообщил источник, близкий к Baring Vostok.

Банк «Восточный» находится в центре корпоративного конфликта двух групп акционеров — фонда Baring Vostok (52% акций) и «Финвижн» Артема Аветисяна, а также его партнеров, миноритариев банка Шерзода Юсупова и Александра Данилова (группа экс-акционеров «Юниаструма», в совокупности у них около 40% акций «Восточного»). В феврале против основателя Baring Майкла Калви было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд рубдей. «Восточный» уступил кредит Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG из Люксембурга. Следствие считает, что бумаги стоили 600 тыс. рублей и, таким образом, произошло хищение средств банка. Заявителем по уголовному делу является Юсупов. Калви вину отрицает и называет причиной ареста акционерный конфликт.

Спорным вопросом между акционерами стало исполнение кол-опциона в пользу «Финвижн» на выкуп почти 10% акций банка у Baring. Компания Аветисяна утверждает, что Baring специально не исполнил обязательство по продаже «Финвижн» акций. Калви, в свою очередь, на суде утверждал, что вторая группа акционеров проводила подозрительные сделки, а пришедшие в «Восточный» активы из «Юниаструма» потребовали крупного досоздания резервов. В настоящее время стороны ведут разбирательства в Международном арбитраже в Лондоне и в Арбитражном суде Амурской области.



Кроме того, на повестке стоит вопрос о докапитализации банка на 5 млрд рублей, но акционеры не смогли договориться о том, в каком объеме они будут выкупать допэмиссию «Восточного». Допэмиссия размоет 10-процентный пакет по кол-опциону и не позволит Аветисяну с партнерами получить контроль над «Восточным». Банк может исполнить требования ЦБ и без допэмиссии на 5 млрд рублей, но ее отсутствие удлинит процесс на полгода, говорил ранее РБК младший вице-президент Moody's Петр Паклин.