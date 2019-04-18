Альфа-Банк завершил формирование обновленной команды топ-менеджеров, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Так, руководителем департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка станет Алина Назарова, ранее курировавшая аналогичное направление в Номос-Банке, а затем — в объединенном банке «Открытие». В феврале текущего года этот пост покинула по собственной инициативе Екатерина Милеева.

Также на заседании правления в среду было объявлено, что банк по собственному желанию покидает соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин, а единственным главой блока станет занимавший наравне с Першиным пост соруководителя Андрей Чулак, пришедший в банк в рамках формирования новой команды главой банка Владимиром Верхошинским осенью прошлого года. Максим Першин подтвердил свой уход, отметив, что он связан с личными планами.

В Альфа-Банке подтвердили указанные кадровые перестановки, отказавшись от дальнейших комментариев.

«Альфа» завершает обновление команды, фактически на своих позициях остались только руководители финансового и юридического блоков, — указывает руководитель финансовой практики компании «Морган Хант Экзекьютив Серч» Мария Янковская. — Новая команда нацелена на решение стоящих перед банком амбиционных задач по повышению эффективности процессов, наращиванию бизнеса при значительном сокращении затрат».