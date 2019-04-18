Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Тендер-Банку на уровне «ruB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка и невысокое качество его активов, консервативную оценку агентством качества внебалансовых обязательств, высокую оценку достаточности капитала, удовлетворительную ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Слабую оценку рыночных позиций аналитики объясняют незначительной долей банка на российском банковском рынке, ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования юрлиц, ИП и физлиц, а также отсутствием сети продаж.

Вместе с тем наблюдается высокая отраслевая концентрация портфеля кредитов юрлицам и ИП, а также гарантийного портфеля, указывают эксперты. Текущая структура активов банка обуславливает высокую концентрацию активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска.

Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое (на 1 января 2019 года доля ссуд III—V категорий качества в совокупном кредитном портфеле составила 78%; доля реструктурированных без понижения категории качества ссуд — свыше 14%), на фоне недостаточной консервативности политики резервирования (дельта между расчетными и фактическими РВПС к капиталу — 29,1%).

Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый.

