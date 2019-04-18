Российские банки отсекают 30—50% заявок на открытие новых счетов, заявил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов на форуме «Цифровая эволюция бизнеса».



«При открытии счетов российские банки отсекают от трети до половины заявок. В том числе по различным черным спискам предприятиям. Это ненормально, когда на входе отрезаются 30—50% заявок», — сказал Задорнов.

По его словам, необходимо избегать «резких движений», для того чтобы предприятия могли перейти к работе «вбелую».

«Сейчас российская экономика в сфере малого бизнеса проходит период «обеления», часть операций проходит вбелую, а часть — скажем так, с минимизацией налогообложения. Хотелось бы, чтобы экономика реально обелялась, а такие резкие методы не всегда работают», — указал он.