Банк «Открытие» будет сокращать количество точек физического присутствия по обслуживанию юридических лиц, наращивая объем предоставляемых дистанционных услуг, сообщил журналистам глава банка Михаил Задорнов.

«Число точек физического присутствия будет заметно сокращено к концу года, но мы открываем новые дистанционные онлайн-услуги для предприятий малого и среднего бизнеса. Мы перемещаем эти процедуры в дистанционные каналы и в специальный офис поддержки. То есть мы сокращаем число работающих точек, где работают наши операционисты, и увеличиваем то число, которое работает дистанционно», — сказал Задорнов.