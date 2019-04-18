Банки в ближайшее время и без ужесточения условий будут снижать ставки по валютным вкладам

Банк России намерен добавить стимулов к девалютизации банковского сектора, сообщила на форуме НФА «Казначейство-2019» первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Для этого регулятор планирует ужесточить требования для игроков по формированию резервов по валютным вкладам.

Что может измениться?

«Никаких ограничений валютных вкладов физлиц не планируется», — подчеркнула Юдаева. По ее словам, ЦБ обсуждает изменения в двух направлениях.



Во-первых, речь идет о повышении отчислений в фонд страхования вкладов. Сейчас игроки, которые предлагают клиентам слишком высокие ставки по депозитам, должны передавать больше средств в ФСВ. Основой для расчета служит базовый уровень доходности вкладов, который каждый месяц рассчитывает ЦБ. Например, сегодня регулятор обновил данные, установив ориентиры на май. Для депозитов в рублях и в валюте размер предельного отклонения доходности вкладов от базовой для уплаты повышенных ставок страховых взносов в настоящий момент одинаков, однако Юдаева заявила, что, поскольку уровень рублевых и валютных ставок заметно различается, «можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте».

Во-вторых, Банк России рассматривает возможность повышения ставки отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР). Это доля от привлеченных средств, которая хранится на специальном корреспондентском счете организации в ЦБ. Сейчас ставка отчислений в ФОР составляет 7%. В последний раз регулятор повышал норматив на 1 процентный пункт 1 августа 2018 года.

Когда ЦБ ужесточит требования?

Сроки пока не ясны, но за один день регулятор не сможет это сделать. «Там достаточно серьезный круг изменений», — отметила первый зампред ЦБ, добавив, что речь идет и о поправках в законодательство.

Почему регулятор готов на такие меры?

По данным ЦБ, в I квартале 2019 года доля вкладов в валюте выросла с 20,3% до 21,5%. «Смена тенденции может свидетельствовать об усилении уязвимостей», — сказала Юдаева.

Рост доли валютных вкладов противоречит тренду на дедолларизацию, указывает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он напоминает, что прошлой осенью был мощный отток долларовых вкладов из госбанков и крупных банков.

«Для того чтобы вернуть валютные вклады, банки были вынуждены поднять ставки, после чего начался приток, который продолжается и сейчас. Ставки по валютным вкладам кажутся привлекательными, а крупные банки до сих пор предлагают по ним акции и специальные условия», — говорит Самиев.

Увеличение ставок по депозитам — следствие обострения санкционной риторики. А это еще один фактор, формирующий увеличение доли валютных вкладов, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Драйвером являются опасения рынка, связанные с масштабными геополитическими рисками на Россию, которые сейчас продолжают сохранять свою полную актуальность. На этом фоне доверие населения к национальной валюте остается подавленным. Такое положение дел приводит к тому, что у населения растет склонность к формированию своих накоплений именно в валюте, а фактор доходности несколько отходит на второй план», — указывает эксперт.

Наконец, не стоит забывать про один из возможных санкционных сценариев — ограничение долларовых расчетов для некоторых российских госбанков. «При развитии событий в таком ключе заморозка или принудительная конвертация валютных вкладов может стать реальностью», — подчеркивает Покатович. Поэтому ЦБ видит угрозу в росте валютных вкладов.

Что это значит для рядового вкладчика?

На самом деле рядовой вкладчик эту ситуацию не заметит, считает младший директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«Отчисления в фонд резервирования и фонд страхования вкладов — это инструмент тонкой настройки, который скорее умерит аппетиты небольших банков по привлечению валютных вкладов», — поясняет аналитик. Он сомневается, что подобные меры серьезно скажутся на источниках фондирования и капиталах банков, но признает, что валютные вклады станут более дорогими для игроков.

Банки в ближайшее время и без ужесточения условий будут снижать ставки по валютным вкладам, уверен зампред правления Локо-Банка Андрей Люшин.

«Дальнейшее снижение валютных ставок будет иметь место среди крупных игроков банковского сектора, однако это связано скорее с накопленным запасом валютной ликвидности и с тем, что необходимость привлечения дорогих вкладов для банков отпала», — резюмирует эксперт.

Повышение норм резервирования снизит доходность валютных вкладов на 0,1—0,5 процентного пункта, предполагает Покатович. Однако, по его словам, это не скажется на популярности продукта у населения. «Роль [депозитов в валюте] как одного из наиболее популярных защитных инструментов среди населения вряд ли претерпит существенные изменения. Пока в отношении России будет сохраняться геополитическая неопределенность, формирующая соответствующие санкционные риски, объемы валютных вкладов могут продолжить свой рост даже с учетом вероятного снижения их доходности», — считает аналитик.

Что это значит для банков?

Радикальных мер по «завинчиванию гаек» ждать не стоит, уверен Уклеин. По его словам, ЦБ будет действовать постепенно, чтобы не навредить отдельным игрокам.

«Отталкиваться придется от потребностей крупных банков в валюте, потому что у нас и госбанки кредитуют в валюте крупные российские корпорации. Если сильно «закрутить» валюту от населения, встанет вопрос, чем тогда фондировать внешнеторговые операции компаний», — рассуждает он.

Какие банки лидируют по привлечению валютных вкладов?

По данным аналитического центра Банки.ру, в последние месяцы активнее всего вклады в валюте привлекали госбанки.

Лидерами по приросту валютных вкладов физических лиц за период с 1 января по 1 марта стали ВТБ (плюс 69,2 млрд рублей, или 6,2%), банк «ФК Открытие» (плюс 44,6 млрд, или 39,5%), Газпромбанк (плюс 13,7 млрд, или 3,7%), Россельхозбанк (плюс 9,7 млрд, или 8,5%), Ситибанк (плюс 1,8 млрд, или 20,8%).

Лидеры по объему валютных вкладов физических лиц (на 1 марта):

Сбербанк (1,9 трлн рублей, доля валютных вкладов в структуре вкладов физлиц — 19%);

ВТБ (1,2 трлн рублей, 39%);

Газпромбанк (0,4 трлн рублей, 47%);

Альфа-Банк (0,2 трлн рублей, 42%);

«Открытие» (157,6 млрд рублей, 22,3%).

Юлия КОШКИНА, Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

