Алексей Токарев​ будет отвечать за реализацию новой бизнес-стратегии кредитной организации на 2019—2022 годы

Главный исполнительный директор Росгосстрах Банка Алексей Токарев назначен на должность президента — председателя правления банка.

Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В новом статусе Токарев будет осуществлять общее руководство деятельностью банка и отвечать за реализацию новой бизнес-стратегии кредитной организации на 2019—2022 годы, определение приоритетных направлений ее развития.

Алексей Токарев в банковской сфере работает с 2001 года. Он более 13 лет проработал в группе ВТБ. К команде Росгосстрах Банка присоединился в октябре 2018 года в должности главного исполнительного директора, а в январе 2019-го был избран членом совета директоров.

«В год 25-летия банка мы открываем новую главу нашего бизнеса. Мы полностью меняем концепцию банка, делая основной фокус на привлечении и комплексном обслуживании автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса, — поделился планами Токарев. — В списке ближайших задач — формирование новой организационной структуры и укрепление команды как головного офиса, так и региональной сети, построение новой бизнес- и операционной модели».

У «Открытия» может появиться собственный автобанк В пресс-службе «Открытия» пояснили, что до конца года планируется выработать новую стратегию РГС Банка.



Предстоит также подготовить Росгосстрах Банк к активной работе и наладить эффективное взаимодействие в области кросс-продаж между компаниями группы «Открытие», подчеркнул Токарев.

По словам президента — председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, банк рассматривает автокредитование и обслуживание юридических лиц из сферы автобизнеса как одно из наиболее перспективных направлений для развития бизнеса группы «Открытие».

«Алексей Токарев обладает огромным опытом работы в этой области, и я уверен, что его экспертиза и профессиональные данные позволят Росгосстрах Банку стать одним из лидеров в своем сегменте», — добавил Задорнов.