Акции Еврофинанс Моснарбанка могут быть проданы или внесены в капитал госбанка, так как Росимуществу нет смысла управлять отдельно санкционным банком. Об этом заявил в интервью агентству «Прайм» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Управлять банком пока будет Росимущество, как и любыми другими акциями. Затем я бы предложил этот банк продать или внести в капитал другого банка. Мне кажется, нет смысла государству управлять им отдельно», — сказал Моисеев в кулуарах V юбилейного Ялтинского международного экономического форума.

Он пояснил, что в случае, когда акции банка принадлежат Росимуществу, то, как правило, ведомство предлагает Минфину войти в органы управления банков, кроме специализированных, таких как Россельхозбанк.

Также он отметил, что банк с запасом исполняет нормативы, имеет качественные активы и высокий уровень капитализации.