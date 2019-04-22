Проект ВТБ «Велобайк» может быть расширен на Московскую область, сообщил на пресс-конференции зампред правления банка Анатолий Печатников.

«Велобайк» открылся в эти выходные, вновь доступен проект после зимнего сезона. Существенно увеличили количество велосипедов, станций. Идем в новые территории. Сейчас, кстати, обсуждаем, как бесшовно с Московской областью связать этот проект. Я думаю, это будет сделано если не в этом году, то в следующем», — сказал Печатников.

«Велобайк» — автоматизированная городская служба велопроката. Проект был запущен в Москве в 2013 году.