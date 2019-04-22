ЦБ снизит частоту проверок кредитных организаций до одного раза в три года. Об этом на встрече Ассоциации российских банков с представителями Банка России сообщила замруководителя главной инспекции ЦБ РФ Надежда Костюк.

«Периодичность проверок тоже будет изменена. Они теперь будут раз в три года. И периодичность сейчас закладывается в инструкцию. Думаю, в этом году мы ее все-таки пропустим через Минюст и срок периодичности проверок будет изменен», — отметила представитель регулятора.

Она также напомнила про изменение формата проверок: некоторые нарушения банкам разрешат устранять сразу же, не дожидаясь окончания инспекции.

«Здесь (банкам. — Прим. ред.) дается возможность поправить ситуацию и к концу проверки прийти с другими результатами», — пояснила Костюк.