Временная администрация Русского Ипотечного Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 23 ноября 2018 года, установила в действиях его должностных лиц признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Об этом информирует пресс-служба ЦБ.

«В дополнение к ранее направленным сведениям Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений направлена информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка», — говорится в сообщении.

До этого ЦБ уже публиковал информацию о выявлении признаков вывода активов из Русского Ипотечного Банка посредством приобретения неликвидных ценных бумаг и о передаче этих сведений правоохранителям.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 6,1 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 8,4 млрд, указано в сегодняшнем релизе. Таким образом, речь идет о «дыре» в капитале банка в 2,3 млрд рублей.

Ранее Центробанк приводил оценку «дыры» в балансе Русского Ипотечного Банка в 1,8 млрд рублей на дату отзыва его лицензии (исходя из оценки активов в 7,8 млрд при величине обязательств 9,6 млрд) и в 3 млрд рублей на дату его признания банкротом (5,3 млрд и 8,3 млрд рублей соответственно).



Арбитражный суд Москвы принял решение о признании Русского Ипотечного Банка банкротом 20 марта 2019 года, напоминают в ЦБ.