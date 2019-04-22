Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка «Национальная Факторинговая Компания» на уровне «В/В». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Как поясняют в агентстве, НФК в 2018 году укрепила показатели прибыльности благодаря значительному повышению операционной эффективности и низкому уровню потерь по кредитам. База фондирования остается концентрированной, однако организация добилась значительного прогресса в повышении ее диверсификации. «Тем не менее показатели достаточности капитала остаются под давлением вследствие высокого роста кредитования и дивидендных выплат, и мы не исключаем вероятности их ухудшения в ближайшие 12—18 месяцев», — добавляют аналитики.

Подтверждение рейтингов НФК отражает их мнение о том, что организация, скорее всего, будет поддерживать гибкую бизнес-модель и сохранит проактивное управление рисками и хорошее качество активов. «Мы принимаем во внимание явное улучшение показателей прибыльности компании и ожидаем сохранения позитивной динамики в рамках реализации стратегии НФК», — отмечают эксперты.

Они делают оговорку, что потенциальное давление на показатели капитала может ограничить позитивное влияние, связанное с укреплением кредитного профиля компании.



«Стабильный» прогноз по рейтингам обусловлен мнением агентства о том, что кредитный профиль НФК, скорее всего, значительно не изменится в ближайшие 12 месяцев, что отражает, с одной стороны, вероятность дальнейшего повышения устойчивости бизнеса и улучшение диверсификации ресурсной базы компании, а с другой — растущее давление на показатели капитализации НФК.

