Временная администрация нижегородского Радиотехбанка, лишившегося лицензии 31 января 2019 года, установила в действиях его должностных лиц признаки осуществления операций, направленных на вывод активов финучреждения путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Информация о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена регулятором в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД России.

В сообщении ЦБ также отмечается, что, по оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 2,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 3,3 млрд. В данных обстоятельствах Арбитражный суд Нижегородской области 19 марта 2019 года принял решение о признании Радиотехбанка банкротом, указывают в Центробанке.



Уточним, что ранее ЦБ приводил более скромную оценку «дыры» в капитале банка — порядка 203 млн рублей. Исходя из сегодняшних данных она достигает 1 млрд.