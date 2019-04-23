СМП Банк и Мособлбанк Аркадия и Бориса Ротенбергов закрывают отчетность по МСФО для публикации. Она будет раскрываться только ЦБ и рейтинговым агентствам. Это следует из опубликованного в конце прошлой недели сообщения СМП Банка, пишет «Коммерсант» .

Таким образом, СМП Банк будет скрывать информацию о попавших под санкции лицах, чтобы защитить себя от ограничительных мер, и не публиковать обязательную для раскрытия информацию, если сам банк находится под санкциями. В пресс-службе банка подтвердили, что он больше не будет раскрывать отчетность по МСФО.

Согласно последней отчетности по МСФО (за девять месяцев 2018 года) капитал СМП Банка составлял 17,6 млрд рублей при активах свыше 600 млрд рублей. С начала 2018 года он сократился почти вдвое на фоне сокращения капитала дочернего Мособлбанка (с плюс 2 млрд рублей до минус 16,8 млрд рублей). Убыток СМП Банка по итогам III квартала 2018 года превысил 10 млрд рублей против 1,6 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2017 года.

Эксперты считают, что засекретить международную отчетность банк решил не из-за желания скрыть финансовое положение. Отчетные формы по российским стандартам требуют обработки и интерпретации, тогда как в отчетах по МСФО данные агрегированы и дополнены примечаниями. «Возможно, на фоне санкций принято решение не афишировать в отчетности финансово-экономические связи с государством», — считает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, связи могут отражаться как в активах (финансирование госсектора, в частности кредиты региональным органам власти), так и в пассивах (средства, выделенные на санацию Мособлбанка и Финанс Бизнес Банка).