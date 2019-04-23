Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на дивиденды за 2018 год 15% чистой прибыли по МСФО, что составляет 26,8 млрд рублей. Остальная часть прибыли пойдет на повышение уровня капитализации банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«В связи с ростом требований Банка России к достаточности капитала системно значимых банков, обусловленных введением стандарта «Базель III», наблюдательный совет ВТБ принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров банка утвердить величину дивидендов за 2018 год в размере 15% от чистой прибыли банка за 2018 год, остальная часть прибыли пойдет на повышение уровня капитализации банка», — говорится в сообщении банка.

В частности, 14,2 млрд рублей пойдут на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям банка, или порядка 0,001099 рубля на одну акцию этого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; 5,2 млрд рублей — по привилегированным акциям первого типа, или порядка 0,0002413 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля; 7,4 млрд рублей — по привилегированным акциям второго типа, или порядка 0,002413 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля.

«Указанные размеры дивидендных выплат по каждому типу акций по итогам 2018 года рассчитаны на основе принципа выравнивания доходностей по всем трем типам акций банка, дивидендная доходность по каждому типу акций составляет 2,4%. Для обыкновенных именных акций показатель рассчитан на основе их среднерыночной стоимости на Московской бирже за 2018 год, для привилегированных именных акций — на основе номинальной стоимости акций каждого типа», — поясняют в банке.

Нераспределенная чистая прибыль ВТБ за 2018 год составит 192,5 млрд рублей и будет использована в целях обеспечения роста бизнеса и поддержания достаточности капитала в соответствии с требованиями Банка России.



Одновременно наблюдательный совет ВТБ предложил годовому общему собранию акционеров банка утвердить 24 июня 2019 года как дату, в которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.

«В этом году в рамках мер по укреплению капитальной базы на фоне растущих регулятивных требований ВТБ планирует сократить объем средств, направляемых на дивиденды, и капитализировать большую часть прибыли, полученной по итогам 2018 года. Мы убеждены, что данное решение обеспечит дальнейший рост бизнеса и чистой прибыли банка и в конечном итоге создаст условия для существенного увеличения дивидендного потока в последующие годы», — говорится в комментарии первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина.