Чистая прибыль Промсвязьбанка за I квартал 2019 года составила 6,9 млрд рублей. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Как поясняют в банке, основным источником прибыли стал существенный рост чистого процентного дохода, который увеличился в 2,1 раза по сравнению с I кварталом 2018 года и составил 12,6 млрд рублей. Это произошло на фоне роста работающего кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг, а также расширения операций на межбанковском рынке. Прирост процентных доходов опережал рост расходов по возросшей клиентской пассивной базе. В итоге чистая процентная маржа банка по РСБУ выросла с 2,2% в предыдущем квартале до 3,1%.

В I квартале 2019 года клиентский кредитный портфель нетто (без учета межбанковских кредитов) продолжил начатый во втором полугодии 2018-го рост, увеличившись на 11% по сравнению с началом 2019 года до 581 млрд рублей на 1 апреля. Рост кредитного портфеля по юридическим лицам (за вычетом резервов) с начала года составил 10%, по физическим лицам — 16%.

Объем средств на счетах клиентов увеличился на 10% в I квартале 2019 года до 1,2 трлн рублей. Основной рост пришелся на счета до востребования, которые приросли на 37%, тогда как рост срочных депозитов составил 8%. В итоге доля средств до востребования повысилась с 34% на начало 2019-го до 40% на 1 апреля. Объем средств на счетах юридических лиц вырос на 32% с начала года, до 807 млрд рублей, а остатки средств на счетах физлиц составили 364 млрд, сократившись на 5% в основном за счет планового погашения срочных депозитов.

Объем собственных средств (капитал) банка на 1 апреля 2019 года вырос до 131 млрд рублей (по итогам 2018-го составлял 129 млрд). В банке подчеркивают, что нормативы достаточности капитала выполняются с существенным запасом: значения Н1.1 и Н1.2 равны 13,5%, Н1.0 составляет 13,8%.



«Объем ликвидных активов банка постепенно снижается до оптимальных значений, а все показатели ликвидности на 1 апреля 2019 года находились на комфортном уровне: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составлял 92% (минимум — 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составлял 118% (минимум — 50%), НКЛ выполнялся ежедневно, и его значение существенно превышало 100% на 1 апреля 2019 года», — указано в релизе.