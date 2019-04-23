Наблюдательный совет ВТБ на заседании 23 апреля утвердил стратегию развития группы ВТБ на 2019—2022 годы. Документ предполагает достижение прибыли в размере более 300 млрд рублей к концу 2022 года, говорится в пресс-релизе группы.



«Усиление клиентских позиций позволит ВТБ к концу 2022 года достичь прибыли в размере более 300 миллиардов рублей при рентабельности собственных средств (ROE) 15%», — отмечается в стратегии.



Согласно стратегии, первоочередной задачей будет усиление бизнес-модели в части постановки клиента и его удовлетворенности в центр усилий группы. «ВТБ ставит своей целью стать банком первого выбора для клиентов и обеспечить лидирующие позиции по качеству сервиса и удобству клиентских путей», — говорится в документе.



Второй задачей является ускорение цифровизации бизнеса. Это предполагает существенный рост доли цифровых каналов во взаимодействии с клиентом: более 50% продаж к концу 2022 года будут полностью цифровыми и не потребуют визита в отделение. Более 80% сервисных операций будут переведены в дистанционные каналы, 100% продуктов будут доступны клиентам в электронных каналах.



Важной задачей в стратегии называется построение передовой операционно-технологической платформы. «Ее основу составит микросервисная IT-архитектура нового поколения, которая создаст конкурентные преимущества группы по скорости внедрения технологических решений и вывода новых сервисов на рынок. Будет сформирована единая операционная фабрика, которая обеспечит высокую надежность, масштабируемость и эффективность операционных процессов», — говорится в документе.



Планируются инвестиции в технологические решения для создания лидирующих решений по таким направлениям, «как развертывание платформ биометрической идентификации, роботизации и продвинутой аналитики, виртуализация процессов на основе технологий искусственного интеллекта, создание системы открытых интерфейсов для оперативной интеграции с партнерами, автоматизация облачной инфраструктуры для ускорения и масштабирования мощностей».

«Ключевым фактором решения данных задач станет ускорение реагирования банка на изменение рынка и клиентского спроса и продвижение таких ценностей корпоративной культуры, как инновационность, вовлеченность, нацеленность на результат и командная работа», — подчеркивается в релизе.

Последовательное продвижение по этим направлениям, рассчитывают в ВТБ, позволит группе усилить позиции на рынке во всех клиентских сегментах в период 2019—2022 годов: увеличить клиентскую базу в рознице в 1,5 раза, до 18 млн клиентов, при повышении доли рынка в кредитовании физических лиц до 22% и, соответственно, доли кредитов физлицам в кредитном портфеле группы до 35%.

Кроме того, в привлеченных средствах розничных клиентов запланировано повышение доли рынка до 20% при ускоренном росте остатков на текущих и накопительных счетах, доля которых в структуре средств физлиц будет существенно увеличена. Также в группе намерены добиться удвоения клиентской базы малого и среднего бизнеса при росте среднего дохода на 15—35% в зависимости от подсегмента.