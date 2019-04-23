Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти приостановил производство по иску ВТБ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам авиакомпании «Трансаэро» и взыскании 249,2 млрд рублей с бывшего основателя должника Александра Плешакова, экс-председателя совета директоров Ольги Плешаковой и матери основателя, сообщили РАПСИ в суде.



Причину приостановления производства по делу в суде не сообщили.

Ранее суд отклонил заявление конкурсного управляющего должника Алексея Белокопыта о взыскании около 81 млн рублей с Александра Плешакова, его матери, жены и двух дочерей.

Он просит суд признать недействительными сделки по выплате авиакомпанией ответчикам дивидендов за 2013 год, возвратить денежные средства в конкурсную массу, а также взыскать с них проценты за пользование чужими денежными средствами.

В частности, управляющий заявил требование к Плешакову в размере 31,7 млн рублей, его жене Ольге — 32 млн рублей, дочерям Наталье и Татьяне — по 6 миллионов рублей, матери основателя авиакомпании Татьяне Анодиной — 5,1 млн рублей.