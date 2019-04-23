Московская биржа приостановит с 29 апреля торги обыкновенными акциями банка «Возрождение», говорится в сообщении на сайте биржи.

«В соответствии с правилами листинга ПАО «Московская Биржа» председателем правления ПАО «Московская Биржа» 23 апреля 2019 года принято следующее решение: приостановить с 29 апреля 2019 года торги ценными бумагами, включенными в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в связи с поступившим организации требованием о выкупе ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», — отмечается в сообщении Мосбиржи.

Напомним, 14 марта ВТБ направил миноритариям банка «Возрождение» требование о выкупе у них акций финучреждения по цене 481,68 рубля за бумагу. Сейчас ВТБ контролирует 96,3% банка «Возрождение». Сообщалось, что список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составлен через 46 дней после направления требования о выкупе ценных бумаг.

В октябре ВТБ закрыл сделку с кипрским фондом Bonum Capital по приобретению контрольного пакета акций банка «Возрождение». Завершить интеграцию банков планируется к 2020 году.