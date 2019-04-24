Правительство с 2020 года планирует ввести конкурсный принцип определения банков, которые смогут выдавать льготные автокредиты и получать компенсацию из бюджета, сообщает «Коммерсант» .

Так, с 1 октября по 1 ноября 2019 года Минпромторг намерен собрать с кредитных организаций заявки на участие в отборе, и шанс его пройти будет тем выше, чем больший объем продаж автомобилей в кредит в 2020 году на 1 рубль субсидии пообещает компания. За недостижение обещанного ее будут штрафовать.

Конкурсный принцип предлагается применять и к другим мерам господдержки промышленности, в том числе к субсидированию лизинговой ставки.

Программа льготного кредитования работает в основном в легковом сегменте, а после введения ограничения на стоимость автомобиля в 1 млн рублей коммерческий транспорт практически выпал из нее, поясняет источник издания на авторынке.

По словам главного управляющего директора Совкомбанка Андрея Спивакова, при запуске программ господдержки розничные продажи в кредит автомобилей, подпадающих под условия, выросли в среднем на 20%. Глава департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова говорит, что госпрограммы стали ключевым драйвером спроса на рынке автокредитования в первом полугодии, а сокращение бюджета программы в три раза в 2019 году и снижение стоимости автомобиля существенно ограничили выбор моделей и снизили объем льготных автокредитов. Источники «Коммерсанта» на рынке говорят, что в среднем у крупных банков льготные программы составляют около 10% в общем объеме автокредитов.

По мнению экспертов, ведение реестра получателей субсидий на основании отбора логично, но такой подход может отразиться на участниках, имеющих низкую долю на рынке: они просто не смогут участвовать в распределении субсидий. Источник издания на рынке добавляет, что это не должно затруднить вход новых игроков на рынок автокредитования. При этом изменения могут привести к тому, что участие в программах будет интересно только банкам, у которых есть партнерские выдачи по бюджетным автомобилям, и на рынке в итоге останутся только ключевые игроки.