Райффайзенбанк до конца 2019 года оснастит все свои банкоматы NFC-ридерами для бесконтактного снятия и внесения наличных. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Снимать и вносить деньги можно будет как с бесконтактной карты платежных систем Visa и Mastercard, так и с помощью смартфонов с Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Переоборудование будет проходить поэтапно в течение 2019 года. На данный момент технологией оснащены 136 банкоматов Райффайзенбанка. Определить такой банкомат можно по заставке на экране и значку PayPass/PayWave на устройстве. Также в скором времени появится возможность найти банкоматы, оснащенные NFC-ридером, на карте на сайте банка и в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн».