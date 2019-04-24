Чистая прибыль банка «Уралсиб» за 2018 год в соответствии с МСФО составила 6,1 млрд рублей против 4,2 млрд за 2017-й. Такие данные отчетности приводятся в релизе кредитной организации.

Как уточняется, чистые процентные доходы банка выросли на 26% до 23,3 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — более чем на 20% до 7,9 млрд.

Активы «Уралсиба» увеличились до 504,3 млрд рублей с 496,3 млрд на конец 2017 года.



Капитал банка по итогам прошедшего года достиг 84,3 млрд рублей (на конец 2017-го равнялся 76,8 млрд).