Глава Сбербанка Герман Греф не исключил возможности увеличения доли банка в Rambler Group. Об этом он сообщил журналистам.

Накануне Сбербанк и Rambler Group подписали юридически обязывающие документы, согласно которым банк инвестирует в развитие компании, а также получит 46,5% ее акций.

​Сбербанк получит 46,5% акций Rambler Group​​ В ее совет директоров войдут три представителя банка.

Отвечая на вопрос, существует ли вероятность увеличения в дальнейшем доли банка в компании, Греф сказал: «Теоретически, наверное, да. Но на сегодняшний день нам достаточно такой доли».

Согласно решению, digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка. Участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group (cash-in). Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2019 года.