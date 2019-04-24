Директор по управлению и развитию сети Альфа-Банка Сергей Шевченко назначен членом правления банка. Кандидатура Шевченко прошла все необходимые согласования и была одобрена ЦБ РФ, говорится в пресс-релизе кредитной организации.



К команде Альфа-Банка Сергей Шевченко присоединился в начале 2019 года. До прихода в Альфа-Банк занимал пост президента — председателя правления, входил в состав наблюдательного совета Бинбанка. С февраля 2018 года возглавлял временную администрацию Бинбанка, ранее — в ноябре 2017 года — руководил временной администрацией банка «ФК Открытие».

В мае 2017 года он возглавил Службу текущего банковского надзора Банка России, в 2014—2017 годах — Балтийский Банк, входящий в группу Альфа-Банка. С августа по декабрь 2014 года руководил временной администрацией Агентства по страхованию вкладов по управлению Балтийским Банком. В 2010—2013 годах занимал должность заместителя председателя Московского банка Сбербанка России, в 2013—2014 годах — должность советника председателя Московского банка Сбербанка России. В 2009 году работал в банке «Северная Казна» в должности заместителя председателя правления. В 2003—2009 годах занимал должность старшего вице-президента Альфа-Банка.

Сергей Шевченко окончил МГИМО МИД СССР в 1982 году по специальности «международные экономические отношения».