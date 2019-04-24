Доля Сбербанка на российском рынке жилищного кредитования выросла за 2018 год на 0,7 процентного пункта, до 56,3% (в 2017-м — 55,6%). Об этом свидетельствуют данные годового отчета (в соответствии с требованиями российского и международного регуляторов, правилами листинга Лондонской фондовой биржи и стандартами GRI), опубликованного на сайте кредитной организации.

«Сбербанк является крупнейшим игроком на российском рынке ипотечного кредитования. За 2018 год доля Сбербанка на российском ипотечном рынке увеличилась на 0,7 п. п. и составила 56,3%. В 2018 году Сбербанк выдал 829 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,563 трлн рублей. По сравнению с предыдущим годом объем выданных ипотечных кредитов вырос на 44%», — говорится в отчете.

Одним из факторов, которые повлияли на рост объема жилищного кредитования в 2018 году, в банке называют «рост ценовых активностей Сбербанка, интересных клиентам». В частности, в первой половине 2018 года были улучшены условия по кредитам для молодых семей, для заемщиков, приобретающих жилье у застройщиков — партнеров банка, для семей со вторым и третьим ребенком, для тех, кто рефинансировал кредит под залог недвижимости, а также для клиентов, приобретающих гараж или машино-место.

«Другой фактор, развивающий жилищное кредитование в банке, — это оптимизация внутренних процессов. Начиная с 2018 года Сбербанк предоставляет возможность оформления сервиса безопасных расчетов прямо в офисе застройщика, чем активно пользуются уже 250 застройщиков», — подчеркивается в документе.

Между тем в обзоре аналитиков «Эксперт РА» «Ипотечное кредитование в 2018 году: пик пройден» называлась другая доля Сбербанка на российском рынке ипотеки. По данным экспертов, доля Сбербанка снизилась с 53% в 2017 году до 51% в 2018-м.