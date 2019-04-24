Арбитражный суд Нижегородской области 24 апреля признал законность назначенной Промсвязьбанку штрафной санкции в 150 тыс. рублей, за нарушение закона о рекламе, сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.



Промсвязьбанк пытался оспорить постановление территориального антимонопольного органа. «Арбитражный суд Нижегородской области, рассмотрев заявление Промсвязьбанка, признал постановление Нижегородского УФАС России законным и обоснованным», — говорится в сообщении ведомства.

Поводом для привлечения банка к административной ответственности послужило заявление физического лица. Заявитель сообщил, что на его телефонный номер поступило рекламное сообщение: «Уважаемый Ал… Вл.., предлагаем выгодные ставки для Ваших сбережений! Оформите вклад «Мой доход» под 7,45% годовых в рублях. Удобнее — в мобильном или интернет-банке... Подробнее: …ПАО «Промсвязьбанк».

Потребитель обратил внимание на то, что в рекламном сообщении отсутствует часть существенной информации о предлагаемой финансовой услуге, что ввело его в заблуждение.

«В ходе проведения административного расследования проанализирован порядок оказания рекламируемой банковской услуги. Установлено, что размер процентной ставки по вкладу является не единственным условием. Умалчивание в рекламе об иных условиях оказания услуги привлечения денежных средств вклада «Мой доход», которые влияют на сумму доходов, которые могут получить воспользовавшиеся услугой лица, и на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугой лица, является незаконным и вводит потребителей в заблуждение», — говорится в сообщении ведомства.

В итоге реклама банка в виде СМС-сообщения признана ненадлежащей, противоречащей требованиям части 7 статьи 5 и пункта 2 части 2 статьи 28 ФЗ «О рекламе». ФАС признало Промсвязьбанк виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. В качестве наказания кредитной организации назначен штраф в размере 150 тыс. рублей с учетом повторности совершения правонарушения. Не согласившись с вынесенным постановлением, банк принял решение обжаловать его в судебном порядке.