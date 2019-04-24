Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило рейтинги Росбанка и его «дочек» — Русфинанс Банка и банка «ДельтаКредит». Соответствующие сообщения опубликованы на сайте агентства.

Росбанку подтвержден кредитный рейтинг «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом; рейтинг выпусков облигаций организации подтвержден на таком же уровне. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка повышена до «аа+» ввиду улучшения показателей в рамках фактора достаточности капитала.

«Кредитный рейтинг Росбанка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с высоким уровнем кредитоспособности. Росбанк обладает высоким уровнем ОСК ввиду комфортного уровня достаточности капитала, адекватных риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию», — отмечается в релизе.

В АКРА напоминают, что Росбанк относится к системно значимым кредитным организациям РФ, на 99,95% принадлежит французскому Societe Generale S. A., головному банку международной финансовой группы Societe Generale, а сам, в свою очередь, на 100% контролирует Русфинанс Банк и КБ «ДельтаКредит».

«Итоговая оценка странового риска юрисдикции присутствия иностранной поддерживающей организации (Франция) относительно уровня странового риска России и оценка кредитоспособности поддерживающей организации определены агентством как сильные, степень связи банка с акционером — как очень сильная. В этой связи кредитный рейтинг банка определяется на уровне паритета с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Также АКРА подтвердило кредитный рейтинг Русфинанс Банка на уровне «AАA(RU)» со «стабильным» прогнозом и кредитный рейтинг выпуска облигаций банка на таком же уровне. Кредитный рейтинг Русфинанс Банка обусловлен очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны акционера — Росбанка. По сравнению с другими кредитными организациями в РФ «Русфинанс» характеризуется умеренно высокой ОСК («а»), которая поддерживается адекватными бизнес- и риск-профилями, значительным буфером достаточности капитала и адекватной позицией по фондированию и ликвидности, поясняют аналитики.

В том числе они отмечают, что «оценка бизнес-профиля банка на уровне «bbb» отражает его сильную франшизу в сфере автокредитования в России: в 2018 году доля банка на рынке продаж новых автомобилей составила около 5,8%, а его доля на рынке автокредитования составляла 12,3%, что свидетельствует об очень прочных позициях на данном высококонкурентном рынке».

На том же уровне, что и двум другим банкам, — «AAA(RU)» — подтвержден кредитный рейтинг (со «стабильным» прогнозом) и рейтинг выпуска облигаций «ДельтаКредита». Кредитный рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки банка со стороны акционера, при этом «ДельтаКредит», как и «Русфинанс», характеризуется, по оценке агентства, умеренно высокой ОСК («a»), которая поддерживается адекватными бизнес- и риск-профилями, значительным буфером достаточности капитала и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

«ДельтаКредит» ориентирован исключительно на предоставление ипотечных жилищных кредитов физическим лицам, является крупным игроком этого рынка с долей 2,3% (в объемах выдачи) по итогам 2018 года.



В АКРА напоминают, что в настоящее время в целях увеличения синергии внутри группы Росбанка, в том числе повышения кросс-продаж и оптимизации бизнес-процессов, осуществляется присоединение «ДельтаКредита» к Росбанку, которое планируется завершить во II квартале 2019 года.

